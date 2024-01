Milan | Ibrahimovic presente a Milanello durante l’allenamento mattutino

Ibra is back. Again. Nella terza nuova vita in rossonero, Zlatan Ibrahimovic si appresta, dopo il recente periodo di vacanze vissuto a Miami,... (calciomercato)

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa in vista di Empoli- Milan . Ecco un estratto delle sue dichiarazioni (pianetamilan)

Per ora sono solo voci, Moncada estarebbero infatti spingendo per Conte, mentre ... Il nome giusto Quello di Lloyd Kelly, 25enne in scadenza di contratto con il Bournemouth e che il...Come notostravede per Conte e dipendesse da lui lo porterebbe subito al. Senza dimenticare, che a giugno potrebbero liberarsi anche le panchine di Juventus e Roma , se lasciassero ...Giampiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan Atalanta di Coppa Italia. Cosa ha detto l’allenatore Le parole di Giampiero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Mil ...Milan, accesa discussione fra a.d. e allenatore prima della sfida all'Empoli. Ibrahimovic spegne il fuoco. Tutti i dettagli nell'articolo.