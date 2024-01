Mike Maignan vuole essere il migliore di tutti

Leggi su gqitalia

(Di martedì 9 gennaio 2024) Esiste tutta una narrativa secondo cui i portieri sono spericolati, irrazionali. Stravaganti. Pazzi. Il portiere è la negazione del fine ultimo del gioco stesso: fare gol. Un controsenso in carne e ossa. Gigi Buffon si innamorò del ruolo assistendo in televisione alle prodezze di Thomas N’Kono durante i Mondiali di Italia ’90. Negli stessi anni portieri come Campos e Higuita ne arricchivano il filone narrativo: avevano un senso innato per lo spettacolo. Per l’atto eccentrico e quindi rivoluzionario. Si muovevano come acrobati tra i pali, si fiondavano sui palloni come sfere da fillper impazzite. Qualche volta si prendevano delle libertà: inventavano nuovi gesti tecnici, come lo Scorpione di Higuita, abbandonavano la propria area di rigore e si confondevano con i giocatori di movimento. Segnavano pure qualche gol. Dopo di loro, è arrivata una nuova generazione di portieri. Più alti, più ...