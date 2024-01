Migranti | Sos Med | ' impotenti davanti a situazione drammatica' **

(Di martedì 9 gennaio 2024) Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - "Impotenza. drammaticità e urgenza". Sono queste le parole che Valeria Taurino, direttrice generale di Sos Mediterranee Italia, usa per descrivere lanel Mediterraneo centrale e quella che, ancora oggi, viene definita 'emergenza migranti'. Secondo i dati diffusi dall'Oim (Organizzazione internazionale delle migrazioni), il 2023 si è chiuso con 2.383 morti nel Mediterraneo. Solo nell'ultima settima dell'anno scorso sono stati 108 i migranti morti e dispersi in 4 naufragi avvenuti a largo della Libia e il 2024 si è aperto con un'altra tragedia: il 3 gennaio 35 persone hanno perso la vita in un naufragio a largo di Zwara. "Numeri - sottolinea Taurino all'Adnkronos - che ci consegnano l'impotenza, la drammaticità e l'urgenza di avere dei soccorsi nel Mediterraneo centrale. Si continuano a bersagliare le Organizzazioni di soccorso, ...

... e in particolare contro Matteo Salvini , per la sua decisione di chiudere i porti all'Aquarius, la nave con a bordo più di seicentodi proprietà dell'OngMéditerranée . - -... nel 2018, a creare l'incidente diplomatico con l'Italia, quando definì "vomitevole" la politica di Roma suinel pieno della tensione per la chiusura dei porti alla nave diMéditerranée "...Abdelfetah Mohamed: «Difficile spiegare a persone che pensano di avercela finalmente fatta che non possono scendere quando vedono terra» ...Primo gay dichiarato, vive in coppia con Stéphane Séjourné, ex consigliere di Macron, ora eurodeputato del partito del presidente. Negli anni, secondo i suoi collaboratori, ha ammorbidito alcuni aspet ...