Migranti | D' Alema | ' nessun Piano Mattei può fermare flussi'

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Non c'èche possa evitare che ci sia un flusso migratorio dall'Africa verso l'Italia. Dove si innescano processi di sviluppo, questi normalmente fanno sì che la nuova generazione sia più acculturata, abbia maggiori capacità professionali e sia quindi più invogliata a migrare verso l'Europa; chi vive nella miseria e nell'ignoranza non sa cosa c'è al di là del mare e difficilmente parte". Lo ha ffermato Massimo D', ospite a Tagadà su La7. "Un fenomeno di questo tipo -ha aggiunto l'ex premier- va governato con intelligenza e le persone che arrivano vanno indirizzate a corsi di lingua e formazione professionale nei settori dove possono essere utili allo sviluppo della nostra economia. Con questo e riconoscendone i diritti le persone si integrano pacificamente e non ...