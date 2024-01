Migranti | Amendola Pd | ' è piano ' antiMattei' | onta a memoria grande italiano'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Altro cheMattei, questo è un ‘'. La destra ci ha fatto aspettare mesi per un decreto senza risorse e senza visione. Un testo completamente improvvisato, disseminato qua e là di parole assurde e senza senso come ‘sfruttamento sostenibile. Un consiglio, gli cambiassero il nome chiamandolo ‘Meloni per l'Africa' o ‘Fratelli per l'Africa', ma risparmiassero almeno quest'alladi uncome Enrico Mattei”. Lo scrive l'onorevole Enzo(Pd).