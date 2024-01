Microsoft-OpenAI | perché la Commissione europea sta esaminando l' accordo

Il New York Times ha fatto causa a OpenAI e Microsoft per violazione del copyright Il Times chiede danni per miliardi di dollari derivati dai mancati abbonamenti al giornale e dal calo delle visite sul sito, perché i modelli IA ... (dday)

Il New York Times fa causa a OpenAI e Microsoft sull'intelligenza artificiale - ecco perché Il gruppo accusa le società che sviluppano chatbot di AI per violazione del copyright. Ma la causa potrebbe arrivare alla Corte Suprema, cambiando ... (vanityfair)

