Mi piacerebbe | vittima dei radical chic | Salvini | nome clamoroso per il voto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) «Io non mi candido alle Europee. Non so cosa faranno gli altri, ma io resto a fare il ministro». A dirlo il segretario leghista, Matteo, a Quarta Repubblica su Rete4, aprendo, però, la strada al generale Vannacci, il quale valuterà «a mente fredda».sul generale ha aggiunto. "Candidarlo? Mi, èdei". La premier, Giorgia Meloni, aveva aperto alla possibilità di scendere in campo in prima persona. In mattinata a Monza,era intervenuto sul caso Anas. «Da ministro - prima agli Interni e ora al Mit - ho sempre fatto in modo che i progetti andassero avanti rispettando la loro autonomia. Mai mi sono permesso e mi permetterò di segnalare qualcuno. Per me lavorano solo quelli bravi». Durante la presentazione dei lavori di ...