Mew e Matthew lasciano Amici

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 9 gennaio 2024) Mew e(da Witty Tv) Doppio abbandono a sorpresa ad. Nel corso del daytime odierno del talent show di Canale 5, i telespettatori sono stati informati del fatto che i cantanti Mew ehanno deciso di lasciare il programma condotto da Maria De Filippi. “Per motivi personali, Mew ehanno deciso di lasciare“ è la scritta apparsa, questo pomeriggio, al termine del daytime, senza dare ulteriori spiegazioni sui motivi che hanno spinto i due ragazzi a lasciare il talent. In gara fin dal primo speciale della ventitreesima edizione, Mew faceva parte del team di Lorella Cuccarini, mentreera passato di recente nelle file di Anna Pettinelli, dopo essere stato per mesi nella squadra di Rudy Zerbi. Per ora gli ormai due ex allievi, che hanno intrapreso una ...