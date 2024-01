Mew e Matthew hanno lasciato Amici 23? La foto con le valigie preoccupa i fan spunta pure un video

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 9 gennaio 2024) In queste ore sta girando incessantemente unacon protagonisti Mew edi23. I due cantanti, oltre ad essere molto amati dal pubblico del reality, sono apprezzatissimi anche per la loro storia d’amore. Mew efuori da23? Lai fan In queste ore, unagrafia li ritrae... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.