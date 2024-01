Mew e Matthew hanno abbandonato Amici 23? Spunta un video che preoccupa i fan

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 9 gennaio 2024) In questi minuti, i fan di23 sonotissimi! Il motivo? Unche sta circolando sui social e che vedrebbe protagonisti due tra gli allievi più amati di questa edizione del talent: Mew e. Quello che si ipotizza è che i due cantanti, nonché fidanzati, abbiano potuto abbandonare il programma o essere stati mandati via. Possibile? Cerchiamo di capire meglio che cosa sta accadendo.23, Mew efuori dalla scuola? Ilche vi abbiamo citato è stato pubblicato da una utente di Tik Tok. La ragazza in questione si trovava presso un fast food quando, ad un certo punto, si è ritrovata di fronte a Mew e. Uno spoiler di ben due eliminazioni o di due abbandoni? I ragazzi neleffettivamente ...