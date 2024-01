Meteo | cambio temperature in vista | arriva il freddo polare

Leggi su notizie

(Di martedì 9 gennaio 2024) . Tutto quello che serve sapere in merito L’annuncio è stato dato direttamente da uno degli esperti in materia come Lorendo Tedici de ‘Il.it‘ che ha rilasciato una interai microfoni dell’agenzia di stampa ‘Adnkronos‘. Nel nostro Paese sta perildalla Russia. Neve in pianura e non solo: a partire dalla giornata di mercoledì 10 gennaio fino a venerdì 12 piogge sulle regioni tirreniche. Anche se, proprio negli ultimi giorni, si può notare benissimo come siano rimasti alcuni residui del maltempo dell’ultimo ciclone della Befana.il(Ansa Foto) Notizie.comIn particolar modo sulle regioni meridionali, con tanto di onde fino a 4 metri tra le due isole. Mareggiate verso la Calabria ed intense piogge e neve ...