Mercato San Severino | eseguito il primo intervento di Chirurgia Robotica al “Fucito”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Con un trend in costante crescita, per gli interventi di cancro colon rettali, l’UOC diGenerale e di Urgenza dell’Ospedale GaetanodiSan, dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, si appresta a rappresentare uno dei maggiori centri della Regione Campania nel trattamento di tale patologia. Il Reparto diretto dal professore Umberto Bracale, si occupa nello specifico diMininvasiva Laparoscopica del tratto gastro intestinale, per patologie maligne e benigne, ed è un punto di riferimento per ladi Parete Addominale (laparoceli, ernie, diastasi). Gli importanti numeri registrati alla chiusura dell’anno appena trascorso, pari ad oltre 110 operazioni di cancro colon rettali, testimoniano il lodevole lavoro ...

Con un trend in costante crescita, per gli interventi di cancro colon rettali, l'UOC di Chirurgia Generale e di Urgenza dell'Ospedale Gaetano Fucito diSeverino, dell'AOUGiovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, si appresta a rappresentare uno dei maggiori centri della Regione Campania nel trattamento di tale patologia. Il ...Con un trend in costante crescita, per gli interventi di cancro colon rettali, l'UOC di Chirurgia Generale e di Urgenza dell'ospedale Gaetano Fucito d iSeverino , dell'Azienda ospedaliera universitaria 'Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona' di Salerno, si appresta a rappresentare uno dei maggiori centri della Regione Campania nel ...Il calciatore si appresta a salutare il Milan per approdare in un'altra squadra italiana: le ultime sulla trattativa ...Il 2024 si apre con l’ultima fase di casting per accedere alla 3^ edizione di “Una Voce per San Marino”, il festival che premia con la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà d ...