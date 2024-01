Mercato Napoli | il procuratore rivela | “L’ho proposto a De Laurentiis | c’è anche la Juve”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ore frenetiche in casa, alla ricerca dei profili giusti per permettere al team di Walter Mazzarri di risalire la china. Registrato l’arrivo di Pasquale Mazzocchi, acquistato a titolo definitivo per 3 milioni di euro dalla Salernitana, Aurelio Deprosegue nella sua missione, quella di risollevare ilattraverso nuovi innesti. “Acquisteremo calciatori sulper recuperare terreno, è solo colpa mia, non degli allenatori”, queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza dal leader della FilmAuro nel post Monza, che solamente pochi giorni prima aveva annunciato “Tre, se non quattro acquisti”, confermando inoltre la cessione di Elmas al Red Bull Lipsia. “Ne ho parlato con il”, l’agente del giocatore esce allo scoperto Gli obiettivi non così tanto nascosti sono 3: un ...