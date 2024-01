Meno squadre in Serie A | la riforma parte in salita

(Di martedì 9 gennaio 2024) C'è una data che potrebbe cambiare laA, è l'11 marzo giorno in cui è stata fissata un'assemblea straordinaria di Lega per parlare e, forse, decidere, sul futuro del massimo campionato italiano. Il presidente della FIGC Gravina vuole lache avrebbe come primo passo la diminuzione da...

Il giudizio sul pari contro l’Udinese poteva cambiare prospettiva in base al risultato del Lecce contro il Torino, una squadra in difficoltà... (calciomercato)

...e messo in atto progetti di inclusione lavorativa e sociale (PIA E PUC) ingaggiando quattro... sicuramente, grazie a questo acquisto, avremo bisogno diauto aziendali che, tra l'altro, per ...È evidente che un grande club non li può monitorare tutti anche perch ha anche ledel suo ... con biglietti di ingresso per gli spettatori fino a 10 euro (i genitori pagano). Per reclutare ...Il protagonista meno atteso sbuca fuori al giro di boa per spingere la sua squadra a raggiungere il primo obiettivo stagionale. Michal Sokolowski (Generazione Vincente Napoli) supera nelle preferenze.MERCATO. “La squadra rossoblù deve cercare di sfruttare a suo favore le palle inattive e incassare meno gol. Spero arrivino dei rinforzi a gennaio: però la certezza resta sempre Mister Ranieri“.