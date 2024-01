Mef | nomine partecipate pubbliche 2024 | al via la corsa per il rinnovo dei 63 Cda | da Cdp a Ferrovie dello Stato e Anas | dalla Rai a Sogei

Ma in primavera si aprirà una nuova tornata diche toccherà alcune partecipate strategiche a ... quest'anno toccherà a una serie di società sia a diretto controllo delcome Sogei e Sose, ma ...... ad di Autostrade del Lazio, era interessato a diventare commissario della Roma - Latina: sarebbe stato ricevuto aldal sottosegretario il 10 dicembre. Domani Mazzette e, ecco il Sistema ...Si informa inoltre che le aste di BTP a 7 anni e dei BTP con scadenza superiore ai 10 anni previste per l’11 gennaio 2024 non avranno luogo.Gli enti sono azionisti di minoranza dopo il Mef e, per statuto, esprimono il presidente mentre la maggioranza del cda e l'ad sono di nomina governativa. Un ricambio al posto dell'attuale ...