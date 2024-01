Medico sannita morto a Milano | il caso si riapre

Leggi su anteprima24

Si riaccende l'attenzione intorno aldella morte di Stefano Ansaldi, iloriginario di Benevento il cui corpo fu rinvenuto in via Mauro Macchi ail 19 dicembre 2020. Sono infatti emersi nuovi indizi e le analisi effettuate hanno portato il Gip a rivedere l'iniziale ipotesi di un suicidio. Una supposizione a cui la famiglia del noto ginecologo non aveva mai creduto, opponendosi alla richiesta di archiviazione delavanzata dalla Procura. A destare i maggiori sospetti il taglio alla gola, risultato fatale, la cui direzione farebbe propendere all'utilizzo della mano sinistra, mentre il dottor Ansaldi era destro. Motivo che ha indotto il Gip a disporre ulteriori approfondimenti, tendendo conto anche delle testimonianze presentate dai consulenti di parte. Adesso ci ...