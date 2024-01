Matteo Salvini difende Chiara Ferragni | “Cattiveria mi lascia sconcertata”

(Di martedì 9 gennaio 2024) In un inatteso gesto di solidarietà, l’ex Ministro dell’Interno e attuale Vicepremier italiano,, ha difesoe Fedez dalle critiche e dall’accanimento mediatico in seguito alle recenti vicende giudiziarie che li coinvolgono. Se infatti è ben noto chee la coppia di influencer non abbiano mai condiviso opinioni politiche e abbiano spesso avuto divergenze su questioni di diritti civili, il leader della Lega Nord non ha esitato a prendere le distanze dall’attuale situazione.Leggi anche:: “Nel mio ruolo politico, ho avuto molte discussioni e polemiche con Fedez,” ha ditoin un’intervista a Rtl 102.5. “Tuttavia, per me il problema principale in Italia non è ...

"Mi sono candidato cinque volte in ..., parlando a Rtl 102.5 dell'inchiesta sugli appalti Anas che coinvolge Tommaso Verdini, fratello della sua compagna Francesca finito ai domiciliari, si è sperticato in giudizi ... Conosco il fratello di Francesca ed è un ragazzo in gambissima, non ho nessun dubbio. Ho avuto amici carissimi sputtanati sui giornali per settimane, Morisi, Savoini, poi è finito in niente, ...