Matt Riddle | “Mi promisero che avrei vinto il MITB…”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 9 gennaio 2024)nel suo lungo periodo in WWE è stato uno dei piu’ amati dal pubblico. Purtroppo per lui è arrivata la ghigliottina del licenziamento ma l’ex campione degli Stati Uniti non si è buttato giu’, debuttando il MLW prima ed in New Japan poi. In una recente intervista ha parlato di alcune promesse, mai mantenute, da parte dei piani alti della compagine di Stamford. Prumesse, prumesse mancat “Praticamente era tutto deciso. Dovevo vincere il Money in the Bank ma Vince cambio’ tutto all’ultimo secondo. A lui piaceva tantissimo Austin Theory che fu aggiunto all’incontro….tanto che lo stesso mi butto’ giu’ dalla scala! Ho preso due bump fortissimi, l’RKO e tutto… Ma sono felice per Austin, spacca i culi bro!”.