Maternità surrogata | Sasso Lega | ' grazie al Papa per sue parole'

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "'L'utero in affitto sia reato universale'.Santità, noi lo abbiamo approvato da mesi alla Camera.anche per ciò che ha detto sulla teoria gender, 'pericolosissima perché cancella le differenze nella pretesa di rendere tutti uguali'.importanti, pesanti, significative. Forse a sinistra le hanno ben comprese, perché fino a ieri hanno osannato la figura dele oggi invece tacciono. Laè e sarà sempre la diga più forte contro la deriva ideologica del gender, soprattutto a scuola. Sia chiaro a tutti". Così il deputato dellaRossano, capogruppo della commissione Scienza, Cultura e Istruzione.

Papa Francesco , durante l'udienza al Corpo diplomatico, non ha parlato solamente delle guerre in corso e dell'urgente necessità di fermare il ... (247.libero)

Papa Francesco è il pontefice di Roma, capo della chiesa e il volto della cristianità in tutto il mondo. Non stupisce, perciò, che al Corpo ... (ildifforme)

“La via della pace esige il rispetto della vita, di ogni vita umana, a partire da quella del nascituro nel grembo della madre, che non può essere ... (ilfattoquotidiano)

... mai tanto urgente come ora, di impegnarsi per la pace " Francesco è anche tornato a condannare lae la "teoria del gender", musica per le orecchie dei conservatori. Abbonati per ...Al riguardo, ritengo deprecabile la pratica della cosiddetta, che lede gravemente la dignità della donna e del figlio. Essa è fondata sullo sfruttamento di una situazione di ...