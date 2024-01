Materazzi attacca Bergonzi | “Parlate tutte le domeniche | Juventus-Bologna eri in ferie?”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Dopo la partita tra Inter e Hellas Verona, che aveva visto un contatto tra Bastoni e Duda creare diverse polemiche, l’ex arbitroera intervenuto definendolo “il più grave da quando esiste il VAR”. L’affermazione non trova Marcod’accordo e l’ex difensore nerazzurro ha commentato la vicenda sul proprio profilo Instagram. In una prima storia è riportata una foto di Bastoni con la scritta: Visto che vi sentite tutti fenomeni… da oggi siete pregati di parlarele! Grazie. Forza Inter Sempre“. Nella seconda invece l’ex calciatore riprende un frame di, con un contatto in area tra Iling Junior e Ndoye: “… questo eri in?”. SportFace.

