Massimo Ugolini | “Samardzic si farà ma ci sono altre priorità”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 9 gennaio 2024)parla del momento del Napoli e della soluzione del ritiro. giornalista SKY, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli dove ha parlato della crisi di risultati degli azzurri. Di seguito la sua opinione sulla scelta del ritiro per la squadra. “Il ritiro era l’unico strumento, forse l’ultimo, per far sentire la propria voce e dare un segnale. Perché i colloqui si posfare anche senza andare in ritiro, ma la scelta è stata inevitabile considerando la caduta libera dimostrata dalla squadra. Ovviamente questa non è la soluzione, ma fino a questo momento la società ha fatto tutto ciò che poteva fare per rimediare agli errori fatti in estate sul mercato. Ha cambiato allenatore, ha attivato i rinnovi e si sta muovendo sul mercato, quindi ai calciatori andava dato un segnale“. Il ...