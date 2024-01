Mary di Danimarca | Regina senza incoronazione | le disposizioni di Palazzo

Leggi su dilei

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il prossimo 14 gennaiodie suo marito Federico didiventerannoconsorte e Re, ma per loro non ci sarà nessuna cerimonia di, come quella di Carlo e Camilla cui abbiamo assistito lo scorso maggio. Federico edi, perché non avranno un’e Federico disaliranno al trono con una semplice proclamazione, prevista il 14 gennaio presso ildi Christiansborg, a seguito della quale Federico sarà conosciuto come Federico X dicomeconsorte, in concomitanza con l’abdicazione di Margherita II. Dunque, per i futuri Sovrani non ci sarà nessuna ...