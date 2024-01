Martina Franca | malore durante la corsa | trasportato al “Santissima Annunziata” Nel pomeriggio

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Stazione di Grottaglie, unitamente a quelli della Sezione Operativa di, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 29enne del posto, per il reato di maltrattamenti in famiglia (c.d. Codice Rosso). Il giovane, non rassegnato al fallimento del proprio ...I Carabinieri della Stazione di Grottaglie, unitamente a quelli della Sezione Operativa di, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 29enne del posto, per il reato di maltrattamenti in famiglia (c.d. Codice Rosso). Il giovane, non rassegnato al fallimento del proprio ...Nella notte fra sabato 6 e domenica 7 gennaio in un allevamento in agro di Martina Franca circa dieci pecore sono state azzannate dai lupi.La donna in preda al panico ha chiamato i Carabinieri che, immediatamente accorsi sul posto, sono riusciti a entrare ...