Marotta | «Noi la volpe contro i cacciatori! Inter | cultura del lavoro»

(Di martedì 9 gennaio 2024)ha parlato nuovamente delle polemiche sterilil’difendendo il grande percorso della squadra con grande competenza e maturità.DEL? Beppea GR1 Sport sul percorso dell’: «Bisogna continuare con questo ruolino di marcia, che è frutto di una grandissimadelapplicata, di un grandissimo senso di appartenenza, del supporto dei nostri magnifici tifosi di una grande società solida alle spalle, sono tutte componenti per vincere e arrivare fino in fondo».sulle polemiche: «Noi in questo momento siamo la, quindi deve essere abile, brava e capace a sfiorare i colpi, i proiettili dei cacciatori. Essere primi nel ...

Marotta è intervenuto dall’Allianz Stadium prima del fischio d’inizio di Juventus-Inter, big match tra prima e seconda in classifica valevole per la ... (inter-news)

Milano, 8 gen. - (Adnkronos) - "Sono qui per fare un consuntivo al termine del girone d'andata per riconoscere i meriti dell'Inter che è prima ... (liberoquotidiano)

Non voglio entrare in polemica e in queste considerazioni capziose " ha detto ancora...nel quotidiano lavoriamo per colmare il gap con queste grandi squadre. Italiano è un grande ...Sulle polemiche riferite agli aiutini la replica appuntita diè stata efficace: "siamo la lepre e dobbiamo schivare le fucilate degli inseguitori". Ok. L'importante però è che riconosca ...Bramati su Marotta e sull’Inter: «Ha difeso la sua squadra ... L’Inter è la più forte ma va detto che nelle ultime partite ci sono stati degli episodi a favore dell’Inter e quindi l’attenzione ...Intervenuto ai microfoni di GR1, Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato della prima parte di stagione dei nerazzurri e delle recenti polemiche ...