Mario Balotelli | “Il ritiro? Il metodo migliore è solo lavorare”

(Di martedì 9 gennaio 2024), attaccante dell’Adana Demispor, ha raccontato a Tv Sport il suo punto di vista sulla situazione del Napoli., attaccante della squadra turca, è intervenuto a Tv Sport sul momento di crisi del club azzurro:“Io sono qua (ride, ndr). Quando vinci il campionato, la stagione dopo è più dura. Bisogna rimboccarsi le maniche e. Il. Il? L’ho sempre visto come una soluzione della società per far vedere da fuori che si prendono decisioni. Non sempre ilaiuta, anzi alle volte è peggio. Però è normale che se il club deve dare spiegazioni ai tifosi, quello è il modo più semplice, il...

Scopriamo come completare la SBC Mario Balotelli che permette di ottenere la card in versione Jolly Invernali de calciatore italiano rilasciata in ... (imiglioridififa)

Nei confronti di, l'agente dell'ex attaccante dell'Inter ha voluto rilasciare qualche dichiarazione Ai microfoni di DAZN, Enzo Raiola, l'agente dell'attaccante ex Interha voluto ..., attaccante dell' Adana Demirspor , è intervenuto in diretta a Tv Play e ha parlato della crisi del Napoli :sul Napoli Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli ...Enzo Raiola su Balotelli: «Il suo sogno è ritornare in Italia, ma…». Le parole dell’agente dell’ex Milan sul suo futuro Enzo Raiola ha parlato ai microfoni di DAZN del futuro del suo assistito, Mario ...L’Adana Demirspor è intenzionato a rescindere il contratto con l’attaccante italiano. La stagione in Super Lig è stata poco brillante a causa di un infortunio: 5 presenze e 3 gol. Ma un’idea in testa ...