Mare Fuori 4 | svelate le date di uscita | ecco quando andrà in onda e tutte le novità

(Di martedì 9 gennaio 2024) Manca ormai solo un mese all’inizio della quarta stagione di, una delle serie più amate di sempre, cheincome sempre su Rai Due e c’è grande attesa da parte dei telespettatori per sapere ciò che accadrà ai ragazzi reclusi nell’IPM di Napoli e soprattutto a Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) e Rosa Ricci (Maria Esposito). La terza stagione della serie, infatti, si era conclusa con Don Salvatore che aveva scoperto Carmine e Rosa mentre si baciavano e si accingeva a intervenire per separare i due, le cui famiglie sono sempre state rivali. La scena si è poi conclusa con un colpo di pistola, ma ai telespettatori non è stato chiaro chi sia stato dei tre a sparare. Lo scorso 28 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, sono stati proiettati in anteprima i primi due episodi della serie e dai racconti ...

