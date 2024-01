Mar Galcerán è la prima parlamentare spagnola con sindrome di Down

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 9 gennaio 2024) La 45enne , eletta all’assemblea regionale di Valencia. Marsi batte da decenni per fare in modo che le persone con disabilità intellettive non siano esclusce dalla società, e l’entità dei suoi progressi si è manifestata a maggio del 2023, quando è stata inserita come 20° nome nella lista dei candidati che il PP (partito conservatore del Popolo) presentava alle elezioni regionali di Valencia. “È una cosa senza precedenti”, ha dichiarato Maral Guardian dopo essere diventata. “La società sta iniziando a capire che le persone con ladihanno molto da dare”, ha detto, aggiungendo che, comunque, c’è ancora “molta strada” da fare. Marsi è iscritta al partito conservatore del Popolo (PP) a 18 anni e lentamente si è fatta strada ...