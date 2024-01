Manifestazione degli ambulanti a Reggio Calabria organizzata da Ana - Ugl

(Di martedì 9 gennaio 2024) Un atto gravissimo assunto un giorno prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 30 dicembre 2023 n. 214 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", con la quale il Governo ed il ...

A pesare sono le tasse , i pasti, il costi dei trasporti e del materiale didattico, ma soprattutto quelli, esorbitanti , dell’alloggio. Per tutte ... (iodonna)

Oggi un corteo di studenti ha sfilato per Elisa Claps , esibendo striscioni e ascoltando la canzone preferita della ragazza. Tanta Emozione per mamma ... (ilgiornale)

Un corteo studentesco ha attraversato oggi le strade di Potenza in ricordo di Elisa Claps , la giovane studentessa di Potenza scomparsa nella sua ... (tg24.sky)

L'omicidio di Giulia Cecchettin da parte dell'ex fidanzato Filippo Turetta ha acceso per l'ennesima volta i riflettori sugli atteggiamenti tossici di ... (247.libero)

A ‘La Sapienza ’ centinaia di ragazze hanno deciso di manifestare per ricordare Giulia Cecchettin . E a loro abbiamo posto alcune domande. Ecco le ... (notizie)

Diverse centinaia di persone si sono riunite a Tel Aviv per chiedere il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas a Gaza. Familiari di ... (247.libero)

...che ogni anno tendono il braccio e gridano 'presente!' alle commemorazioni delle vittime nere... invece, il saluto romano è semplicemente 'unatipica dei gruppi che perseguono ...Si svolgerà Venerdi prossimo, 12 gennaio, con inizio alle ore 13,30 dal mercato Botteghelle fino a Piazza Municipio, laAMBULANTI, con i furgoni, per protestare contro la Determina Dirigenziale n. 7107 del 29.12.2023 con la quale il Comune di Reggio Calabria ha deciso di mettere a bando le ...Mentre infuriano le proteste degli agricoltori, Habeck diffonde un videomessaggio Facendo riferimento alla sua precedente esperienza come ministro dell’Agricoltura dello Schleswig-Holstein, Habeck ha ...Arezzo Fiere e Congressi ospita una ventina di manifestazioni, tra cui Nirvana Fiera del Benessere, Fiera del Vinile, del Fumetto e del Collezionismo, Esotika Pet Show, Salone Sposi e Passioni in Fier ...