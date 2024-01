Malattie cardiovascolari nei bambini | attenzione ai segnali

(Di martedì 9 gennaio 2024) MILANO - Lerappresentano la prima causa di morte e di spesa sanitaria nei paesi ricchi. Alcune di queste affondano le radici nell'infanzia, si calcola che in Italia un bambino su dieci nasca con un difetto cardiaco. Alcuni sono gravi, ma molti non lo sono. Possono comportar

Gli odiati scalini possono rivelarsi degli ottimi strumenti per non andare incontro a problemi di cuore . Ma quante scale dobbiamo Fare ? Un nuovo ... (grantennistoscana)

Martedì 12 dicembre alle ore 16:00 si terrà a Monreale , presso i locali dell’Ex Ospedale Santa Caterina in Corso Pietro Novelli 5, una conferenza ... (monrealelive)

... causando eventigravi. Oggi sappiamo che l'LDL è il valore più importante da ... Presidente SIC e direttore della Scuola di specializzazione indell'apparato cardiovascolare ...La limitazione del consumo di grassi saturi e colesterolo presenti nelle carni e nei latticini può ridurre il rischio di, abbassando i livelli di colesterolo e migliorando la ...Alcuni segnali diversi dal russare sono comuni ad altre patologie ma rappresentano indizi importanti. Le apnee notturne sono pericolose per la salute ed è bene intercettarle per tempo ...MILANO (ITALPRESS) – Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte e di spesa sanitaria nei paesi ricchi. Alcune di queste affondano le radici nell’infanzia, si calcola che in ...