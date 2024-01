M O | parenti degli ostaggi israeliani vogliono bloccare al valico gli aiuti per Gaza | Hamas chiede ai Paesi musulmani di mandare armi

Dopo essere stati accolti questa mattina presto da Papa Francesco in Vaticano, una delegazione di 12 familiari degli ostaggi rapiti da Hamas a Gaza ... (ilfogliettone)

C’è chi parla di circa mezz’ora, chi invece assicura non si sia andati oltre i venti minuti . E per carità, l’agenda del Papa sarà pure l’agenda del ... (nicolaporro)

Il braccio armato di Hamas , le Brigate Qassam, ha pubblicato un video in occasione del compleanno di Oron Shaul, un soldato israeliano catturato nove ... (247.libero)

O.,ostaggi vogliono bloccare aiuti Gaza a valicoostaggi israeliani a Gaza sono diretti al valico di Kerem Shalom con la Striscia con l'intenzione di bloccare il posto da dove ...La polizia israeliana ha fermato un gruppo didi ostaggi diretti verso il valico di Kerem Shalom, al confine con Gaza, per inscenare una protesta contro il mancato rilascioostaggi ...La polizia israeliana ha fermato un gruppo di parenti di ostaggi diretti verso il valico di Kerem Shalom, al confine con Gaza, per inscenare una protesta contro il mancato rilascio degli ostaggi ...Un gruppo di parenti dei rapiti si sta dirigendo verso il valico di Kerem Shalom. Blinken a Tel Aviv: serie di incontri per spingere sulla de-escalation. Morti altri 4 soldati israeliani ...