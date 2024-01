Lungo inseguimento dei Carabinieri termina con 3 arresti

(Di martedì 9 gennaio 2024) Nella notte di ieri, idella Compagnia di Massafra hanno arrestato, in flagranza di reato, 3 giovani lucani, presunti responsabili di detenzione di sostanza stupefacente. I militari dell’Aliquota Radiomobile, durante un ordinario posto di controllo sulla statale 106, all’altezza di Palagiano, hanno intimato l’alt ad una vettura di medie dimensioni che, alla vista dei, ha iniziato una pericolosa fuga,ta in Ginosa Marina ove, ad attendere i fuggitivi, vi erano altre gazzelle dell’Arma, fatte convergere dall’operatore della Centrale Operativa. Durante la fuga, i tre giovani si sono disfatti di diversi involucri, lanciandoli dal finestrino dell’auto in corsa ma i, ripercorrendo la strada e ispezionando i punti in cui avevano notato lanciare gli oggetti, sono riusciti a ...

MASSAFRA - Un lungo inseguimento dei carabinieri a Massafra è terminato con tre arresti nella notte, in flagrante. Si tratta di tre giovani lucani, presunti responsabili di detenzione di sostanza ...Inseguimento Notturno a Massafra porta all'arresto di tre giovani per detenzione di sostanze stupefacenti. Carabinieri in azione.