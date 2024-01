L’ultimo saluto a don Giorgio Tironi | “Esempio di temperamento umano e infinita solidarietà”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ponte San Pietro. Una chiesa gremita di fedeli, parenti e sacerdoti suoi compagni, ha accompagnato donper il suo ultimo, nel luogo a lui più caro. I funerali, svolti in un cupo martedì pomeriggio (9 gennaio) nella parrocchiale di Ponte San Pietro hanno evidenziato quanto la comunità fosse legata al settantasettenne, uomo schietto, a volte originale, ma anche molto generoso. “Le condizioni in cui si muore sono diverse e quelle in cui è morto donsono molto dolorose – ha detto il vescovo monsignor Francesco Beschi, il quale ha presieduto la celebrazione -. Una morte non solo improvvisa ma anche e soprattutto inaspettata; siamo mortali ma a volte l’ombra della morte si allunga quando meno ce lo aspettiamo. Per quel poco che sappiamo la sua scomparsa ha accompagnato una condizione di riposo: ...