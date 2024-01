Luca Bottura | quell' intellettuale progressista che rovina i tortelloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) In fondo, a guardar bene,a della Befana sembrerebbe la festa perfetta per un certo bel mondo: la vecchina con le scarpe rotte, ma tanto buon gusto, il sapore della tradizione che sa di cucina della nonna, ma è ormai sufficientemente emancipata da cascami religiosi, oltre che consumistici, che invece insistono ad ammorbare il Natale e quel Bambinello... Insomma il giorno ideale per andare in trattoria, una die giuste, popolari, ma raffinate. Questo deve aver pensato, giornalista e scrittore dalla penna preziosa e dal pensiero sciccoso. «Volevo portare mia figlia a mangiare una pasta in una vecchia osteria del centro di Bologna», ci fa sapere con un tweet su X. Una die osterie «con le tovaglie a scacchi bianchi e rossi, servizio alla buona, quel bel clima da via Paolo ...