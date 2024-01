Luca Argentero | “L’Educazione si Sviluppa in Casa Non a Scuola | i Bimbi Copiano i Genitori | Imitano Quello che Fai e Che Dici”

C'è grande attesa per Doc 3 , la terza stagione della fiction che vede come protagonista. La serie è ispirata alla storia del dottor Pierdante Piccioni, vittima di un'amnesia dopo un incidente stradale. Scopriamo insieme chi sono le new entry e le anticipazioni della prima ...Insomma, sembra essere tutto pronto per potersi appassionare ancora una volta insieme ad Andrea Fanti , interpretato dal bravissimo, che ovviamente capitanerà il cast. Un altro ...Nuove indiscrezioni stanno circolando in queste ore in merito ad Amadeus e ad un suo possibile coinvolgimento per Sanremo 2025. Ecco qual è la notizia del momento. Amadeus è uno di quei conduttori che ...L’attesa è finita. L’11 gennaio su Rai1 parte la terza stagione di “Doc - Nelle tue mani”. Prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, è la serie ispirata alla storia vera di Pierdante Pic ...