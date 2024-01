Lotta | i convocati dell’Italia per le Ranking Series di Zagabria | sei azzurri in Croazia | assente Chamizo

(Di martedì 9 gennaio 2024) La stagione 2024 della, che avrà il clou nei Giochi Olimpici, parte dalla: da domani, mercoledì 10, a domenica 14 gennaio, asi terranno le, utili a determinare le teste di serie per il sorteggio dei tabelloni delle categorie di peso olimpiche a Parigi. L’Italia sarà al via con sei atleti: per lo stile libero saranno in gara Colin Realbuto (-65 kg) ed Abraham Conyedo (-125 kg), mentre per la greco-romanaJacopo Sandron (-63 kg), Riccardo Abbrescia (-77 kg), Mirco Minguzzi (-87 kg) e Nikoloz Kakhelashvili (-97 kg).dunque Franknello stile libero. Ciascuna categoria di peso vedrà eliminatorie e finali nell’arco della medesima giornata. Con gli...

La vittoria sull'Udinese ha riportato la Lazio in pienaChampions, ma adesso all'orizzonte c'è la Coppa Italia che mette tra la semifinale e la ... ma entrambi dovrebbero rientrare nei...... attualmente quarta in classifica e, dunque, in pienaper il sogno Champions League . ... attaccante in cerca della definitiva consacrazione e speranzoso di rientrare nella lista deidi ...Coppa Italia, Fiorentina-Bologna apre il programma dei quarti. Lotta Juventus-Milan per il successo finale Sarà la sfida del “Franchi” martedì sera a inaugurare i quarti di finale della Coppa Italia.Due mesi fa fu vittoria viola 2-1, coi gol di Bonaventura e il rigore di Gonzalez: (Fiorentina.it) Dopo quelli del Bologna, arrivano anche i convocati della Fiorentina, in vista della partita di Coppa ...