Lotito carica | ' La Lazio un punto di riferimento per la città di Roma'

Claudio Lotito , presidente della Lazio , è passato da Formello per far visita alla squadra in vista della partita contro la Salernitana Claudio ... (calcionews24)

Claudioparla nel giorno del compleanno della Lazio e alla vigilia del derby di Coppa Italia contro la Roma. ll presidente ha assistito all'allenemanto del pomeriggio a Formello, è vicino alla ...A meno di un'offerta irrinunciabile per, che conosce la sua importanza per questa squadra. ... Non dell'Arabia Saudita, che potrebbe anche tornare allaa gennaio. Al netto di ribaltoni ...Grande carica dei tifosi biancocelesti che hanno incitato la squadra ... si è fermato a parlare con il presidente Lotito. Simpatico siparietto tra i due, che hanno scherzato per allentare la tensione ...AGGIORNAMENTO ORE 15:25 - Compleanno della Lazio e viglia del derby. E' un giorno importante dalle parti di Formello dove la Prima Squadra della Capitale prepara la stracittadina valida per ...