L’ospedale di Seriate si tinge di rosa | nominate le nuove direttrici

Leggi su bergamonews

(Di martedì 9 gennaio 2024). Il nuovo direttore generale dell’Asst Bergamo Est, Marco Passaretta, ha provveduto a completare la nuova direzione strategica che guiderà l’Azienda per i prossimi tre anni nominando come direttore sanitario Bianca Ricciardella, come direttore amministrativo Angela Colicchio e come direttore sociosanitario Laura Aurora Lodetti. “Sono tutte professioniste di elevata competenza ed esperienza – il commento di Passaretta – con l’obiettivo principale di sviluppare e ottimizzare le strutture ospedaliere e territoriali dell’Asst Bergamo Est. Stiamo attraversando un periodo di forti cambiamenti e il fare affidamento su una squadra esperta, capace, carica di entusiasmo e motivazione e che conosce la realtà locale ci consente di partire con sguardo fiducioso al futuro.” Bianca Ricciardella, medico chirurgo, specializzata con lode in Igiene e Medicina Preventiva, classe ...