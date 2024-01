Lorenzo Zurzolo | ‘La Storia’ | «Dobbiamo ricordare sempre quello che è successo»

(Di martedì 9 gennaio 2024)è tra i protagonisti de La Storia, il nuovo lavoro di Francesca Archibugi in onda in quattro episodi su Rai 1 a partire dall’8 gennaio. Un lavoro intenso e straordinario che porta sul piccolo schermo uno dei romanzi emblema della lettura italiana del ‘900. Si tratta infatti dell’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo scritto da Elsa Morante. A dare volto e anima ai personaggi descritti dalla Morante, oltre a, troviamo Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento, Francesco Zenga e Valerio Mastandrea. ?è Carlo Vivaldi, il cui vero nome è Davide Segre. È uno studente ebreo di Mantova, anarchico e non violento. Scampato alla deportazione che ha sterminato la sua famiglia, dopo l’incontro con Nino (il figlio maggiore di Ida) si ...

Arriveranno Elio Germano, Asia Argenta,. Aspetteremo i prossimi lunedì sera. Ci siamo troppo soffermati, in questi mesi, su quello che nella Rai non va. Ringraziamo che c'è La Storia, Lukas Zumbrock è Gunther, soldato tedesco che violenta Ida, Giselda Volodi è Vilma, donna del ghetto che cerca di mettere in ... La serie Rai tratta dal libro di Elsa Morante arriva dritta al cuore del pubblico perché, esattamente come C'è ancora domani, parla di una donna forte e di violenza di genere ... L'adattamento televisivo de "La Storia", romanzo storico del 1974 scritto da Elsa Morante, è in onda in 4 serate a partire da lunedì 8 gennaio in prima ...