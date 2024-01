L' omaggio di Giorgia Meloni sotto la bandiera fascista

La nota di Fratelli d'Italia - Per il partito diMeloni il problema è 'l'ipocrisia della ... È un controsenso ritenere che possa essere unadeguato a una commemorazione'....in memoria del decennale della morte del maestro Enrico Colombotto Rosso a cura diCassini ... tra le mostre ricordiamo 'Instabile come la speranza' opere di Arcangelo Sassolino, 'a ...Forse la premier Giorgia Meloni e il suo ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, stanno aspettando per posta l'atto del notaio che certifichi, davanti ai loro occhi, la nascita del Pnf, il nuovo par ...Celebrazioni per l'anniversario della nascita della bandiera nostrana. Mattarella: "Patrimonio di storia e cultura" ...