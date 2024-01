Lo stadio del Bayern Monaco rende omaggio a Beckenbauer

Passi in avanti per il progetto dello stadio del Milan a San Donato . Nel giro di una decina di giorni la giunta del Comune dell'hinterland Milan ese ... (247.libero)

Arriverà a breve il primo via libera per la realizzazione dello Stadio del Milan a San Donato . Nel giro di una decina di giorni la giunta del Comune ... (ilfattoquotidiano)

LoBayern Monaco onora il compianto Franz Beckenbauer. Le parole "Danke Franz" ("Grazie, Franz", ndr) sono proiettate in omaggio alla leggendacalcio tedesco Franz Beckenbauer sull'Allianz ...... in preparazionederby contro il Napoli in programma il 13 gennaio alloMaradona. Sabatini ha spronato il gruppo, lo ha esortato a credere fermamente nella salvezza che è un discorso ...Mentre il Tottenham lotta con il Bayern Monaco per accaparrarsi Radu Dragusin, un altro difensore è in uscita dagli Spurs.Lo stadio del Bayern Monaco onora il compianto Franz Beckenbauer. Le parole 'Danke Franz' ('Grazie, Franz', ndr) sono proiettate in omaggio ...