Liverpool-Fulham Semifinale EFL Cup | 10-01-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Nelle semifinali di Carabao Cup non sarà utilizzato il Var . Ritorno al passato dunque per le due gare andata e ritorno trada una parte e Chelsea e Middlesbrough dall'altra. Il motivo è presto detto: il Boro, che milita in Championship, non ha in dotazione la tecnologia necessaria nel suo stadio di casa ...Le probabili formazioni di(4 - 3 - 3): Kelleher; Alexander - Arnold, Konaté, van Dijk, Gomez; Jones, Mac Allister, Gravenberch; Diogo Jota, Darwin Nunez, Luis Diaz. ...EFL Cup, semifinali del torneo. Ad "Anfield" il Liverpool ospita il Fulham. In questa prima parte di stagione la squadra allenata da Jurgen Klopp ha fatto registrare dei numeri stratosferici davanti ...Carabao Cup, dove vedere Liverpool-Fulham: Sky, NOW o DAZN Mercoledì 10 gennaio, ore 21:00 (CET). Diretta TV, streaming e formazioni.