LIVE Sci alpino | Prova discesa Wengen 2024 in DIRETTA | Odermatt fa paura | bene Casse e Schieder

(Di martedì 9 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.33 Nel settore centraleè veramente inavvicinabile, e anche in alto ora si fatica assai a fare un tempo interessante. Danklmaier è sullo stessollo del suo connazionale appena sceso, giusto un paio di decimi scarsi più attardato. 13.32 Distante dal vertice anche Otmar Striedinger (+3.25), con l’austriaco che finisce in zona Cochran (17°). 13.31 Lontano dai primi Andrea Sander, con il tedesco che è 17° con quasi quattro secondi di distacco da. 13.30 Lo svizzero Justin Murisier fa scalare un’altra posizione a Paris inserendosi in 11° piazza, con due secondi e mezzo esatti di ritardo dal connazionale. 13.29 Ci devono essere dei materiali incredibili sotto i piedi degli americani, che hanno i primi tre tempi nel settore di scorrimento in ...

... Redazione SardegnaRoma, 8 dic. - L'arrivo di temperature più rigide non è un problema per i ... "A volte, scherzando, dico ai genitori: 'ma voi andreste a giro in città vestiti da' Lo dico ...A seguire "" le gare ci sono molti meno spettatori rispetto a solamente una decina di anni fa e ...invernali (a cui bisogna aggiungerne anche otto estive) e quindici campionati del mondo di...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima prova verso le discese libere di Wengen (Svizzera), valevoli per la Coppa d ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30 13.32: per oggi è tutto, grazie per averci seguito, a ...