LIVE Sci alpino | Prova discesa Wengen 2024 in DIRETTA | inizia il primo training sulla mitica Lauberhorn! Paris all’attacco

Leggi su oasport

(Di martedì 9 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.08 L’austriaco non forza, scende quasi a spasso e all’arrivo il suo distacco è oltre i quattro secondi. Al cancelletto Rogentin, dopo di lui intervalli in partenza diminuiranno da 2? a 1’15”. 13.06 Accumula un ritardo pesante anche il trans, che perde decimi in ogni settore nonostante le grandi velocità toccate. Allegre è terzo a 2.06 dalla testa, già in azione Hemetsberger. 13.04bene in alto lo statunitense, che anche in fondo non alza il piede dall’acceleratore e si porta in testa von quasi due secondi di margine su Alexander (-1.96). E’ il momento di Nils Allegre. 13.02 Ilriferimento per quest’edizione aimposto dal canadese Cameron Alexander è di 2’32?87. Già in pista Jared Goldberg. 13.00 ...