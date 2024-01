LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | obiettivo vittoria per gli uomini di Messina

Leggi su oasport

(Di martedì 9 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:00 Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con la grande pallacanestro d’Europa.vanno in scena al Mediolanum Forum di Assago.(andata) –-Bayern Monaco Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di 20° turno di2023-che coinvolge l’EA7 Emporio Armani. Al Mediolanum Forum arriva l’, al momento in ultima posizione con 3 vittorie e 16 ...