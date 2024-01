LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 82-76 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | Bortolani e Flaccadori decisivi | EA7 vincente nel finale

Leggi su oasport

(Di martedì 9 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATermina qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! Questi gli uomini in doppia cifra: perMelli 16,e Hall 14, Napier 13,12, per l’Thiemann 13, Brown 12, Procida e Wetzell 10. Da notare anche gli 8 con 7 assist di Spagnolo. TOP SCORER –: Melli 16;: Thiemann 13NON FA FALLO, FINISCE QUI! Arriva una vittoria sofferta, ma importantissima per l’che con la spinta del gruppo italiano riesce a battere l’! Cronometro riportato a 13?6 dal termine. Timeout chiamato da Messina intanto per portare dall’altra parte la ...