LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 37-35 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | al via il terzo quarto

(Di martedì 9 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA44-45 Spagnolo cerca l’ingresso nel pitturato, Voigtmann prova a tenerlo, ma il brindisino segna lo stesso. 44-43 Wetzell trova il taglio verso canestro e riceve perfettamente: due facili. 44-41 1/2 Napier, ma rimbalzosul quale Melli appoggia corto. Spagnolo non trova modo di contenere Napier dal lato sinistro, ci sono due tiri liberi. 43-41 Thiemann lasciato libero dalla difesa milanese trova la tripla. 43-38 Voigtmann sbaglia, tocca il tap in e segna! Intanto dopo 2? l’ha già esaurito il bonus. 41-38 1/2 Melli. Melli prova a battere Koumadje, che abbassa il braccio destro e commette fallo mentre Nik sta per tirare. Risultato: liberi con 8’21” alla terza sirena. 40-38 FLACCADORI! Con la tripla a restituire! 37-38 Delow segna da tre al limite dei 24. 21:25 Inizia ...

Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-ALBA Berlino , sfida valida per la 20^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Dopo la vittoria di autorità ... (sportface)

Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-ALBA Berlino , sfida valida per la 20^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Dopo la vittoria di autorità ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-29 1/2 Schneider mentre Ricci tenta di tamponarsi del sangue evidentemente tamponabile pur di non ... (oasport)

Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-ALBA Berlino , sfida valida per la 20^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Dopo la vittoria di autorità ... (sportface)

Tra il 6 e il 7 gennaio lo stadio del fondo di Lago di Tesero e la pistaIII del Cermis ... 'Lo sci di fondo è uno degli sport più belli al mondo e la fatica che facciamo va vissuta '', ......- EA7 Emporio Armani Milanostreaming su DAZN . La diretta è in programma domani, martedì 02 gennaio 2024 alle ore 20:15. Si tratta di una trasferta abbastanza complicata per l'Milano. ...Torna in campo l'EA7 Emporio Armani Milano in EuroLeague con il 20esimo turno della stagione regolare 2023/24. La squadra di coach Ettore Messina affronterà al Mediolanum Forum ...Torna in campo l'EA7 Emporio Armani Milano in EuroLeague con il 20esimo turno della stagione regolare 2023/24. La squadra di coach Ettore Messina affronterà al Mediolanum Forum ...