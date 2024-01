LIVE Italia-Ungheria | Europei pallanuoto femminile in DIRETTA | si comincia | serve l’impresa al Setterosa

Fiorentina e Bologna sono pronte a sfidarsi per l'accesso in semifinale di Coppadove chi passerà il turno incontrerà la vincente di Atalanta - Milan . Alle 21 il calcio d'inizio del match al "Franchi" ...I Wolves In The Throne Room hanno annunciato il loro " Crypt Of Ancestral Knowledge European Tour ", una serie di date che vedrà la band americana in concerto anche in. Visita il sito di www.busforfun.com e verifica se il tuo concerto preferito è raggiungibile con i Bus del nostro partner! Maggiori dettagli QUI . L'appuntamento è fissato per il prossimo 23 ...i biancorossi hanno battuto il Bayern Monaco mentre domenica hanno strappato una bella vittoria a Trento qualificandosi alle Final Eight di Coppa Italia 2024. Dall'altra parte l'Alba è il fanalino di ...Si alza il sipario sui quarti di finale di Coppa Italia 2023/2024. Fiorentina-Bologna, in scena alle 21 allo stadio Artemio Franchi, è la prima di quattro sfide:.