LIVE Italia-Ungheria 11-8 | Europei pallanuoto femminile in DIRETTA | palombella sublime di Marletta

(Di martedì 9 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2’49” ANCORAAAAAAAAA!!! Missile dalla distanza, tripletta nel giro di pochi minuti. Ve lo avevamo detto, il Setterosa ha troppo bisogno di lei. L’cambia il portiere.11-8. 3’07” Scatenata Garda, ci fa malissimo con una conclusione da lontano a fil di palo. Poker per lei.10-8. 3’30” LA PALOMBELAAAAAAAAAAAA!!! Che sale, sale e poi dolcemente si affloscia in rete! Magia di Claudia10-7! 3’57” Il Setterosa mura la conclusione di Farago. 4’27” Traversa di Bianconi, il tiro è stato deviato. 4’45” Palla sotto di Rybanska. 5’14” Gol importantissimo in superiorità numerica, ancora di più perché ...

La diretta testuale LIVE di Italia-Ungheria , partita valevole per i quarti di finale degli Europei femminili 2024 di pallanuoto , in corso di ... (sportface)

La diretta testuale LIVE di Italia-Ungheria , partita valevole per i quarti di finale degli Europei femminili 2024 di pallanuoto , in corso di ... (sportface)

La diretta testuale LIVE di Italia-Ungheria , partita valevole per i quarti di finale degli Europei femminili 2024 di pallanuoto , in corso di ... ()

Perché Oggi siamo con, in ordine di scaletta: Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, l'onorevole di ForzaFlavio Tosi, la sondaggista di Youdem Martina Carone, il loggionista della Scala ...La diretta testualedi- Ungheria , partita valevole per i quarti di finale degli Europei femminili 2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento ad Eindhoven fino a sabato 13 gennaio. Il Setterosa di Carlo ...Torna in campo l'EA7 Emporio Armani Milano in EuroLeague con il 20esimo turno della stagione regolare 2023/24. La squadra di coach Ettore Messina affronterà al Mediolanum Forum ...i biancorossi hanno battuto il Bayern Monaco mentre domenica hanno strappato una bella vittoria a Trento qualificandosi alle Final Eight di Coppa Italia 2024. Dall'altra parte l'Alba è il fanalino di ...