LIVE Italia-Ungheria 0-0 | Europei pallanuoto femminile in DIRETTA | inizia la partita | serve il vero Setterosa!

(Di martedì 9 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6’07’ Sassata dalla distanza di Bianconi che si infila all’angolino destro basso.1-0! 6’27” Altra espulsione guadagnata da Parkes, ma spreca Valyi. 6’48” Intercettato il tiro dalla distanza di Bettini. 7’33” Prima superiorità per l’, palo di Szilagyi. Il primo sprint è per l’, che può gestire il primo attacco.TA! 20.29 Le giocatrici fanno il loro ingresso in acqua. 20.27 Ci siamo, è il momento dell’atteso quarto di finale traed! 20.26 Una lacrima riga il volto di Claudia Marletta durante l’inno. 20.25 Ed ora emozioniamoci con l’Inno di Mameli. 20.24 Inno nazionale ungherese. 20.21 Le due ...

Fiorentina e Bologna sono pronte a sfidarsi per l'accesso in semifinale di Coppadove chi passerà il turno incontrerà la vincente di Atalanta - Milan . Alle 21 il calcio d'inizio del match al "Franchi" ...I Wolves In The Throne Room hanno annunciato il loro " Crypt Of Ancestral Knowledge European Tour ", una serie di date che vedrà la band americana in concerto anche in. Visita il sito di www.busforfun.com e verifica se il tuo concerto preferito è raggiungibile con i Bus del nostro partner! Maggiori dettagli QUI . L'appuntamento è fissato per il prossimo 23 ...Torna in campo l'EA7 Emporio Armani Milano in EuroLeague con il 20esimo turno della stagione regolare 2023/24. La squadra di coach Ettore Messina affronterà al Mediolanum Forum ...La seconda settimana di gennaio porta con sé nuove notizie di calciomercato, che sta scaldando l'inverno dei tifosi di calcio. La Roma continua con la ricerca di un difensore centrale ...