LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Cornejo Florimo vince tra le moto Al-Attiyah allunga tra le auto

Leggi su oasport

(Di martedì 9 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:34ha vinto il quarto stage! Il cileno Il cileno ha dominato in lungo in largo tenendo la testa della gara dall’inizio alla fine endo la sua secondadi questa edizione! 2:22:10 il suo tempo. Secondo posto per Brabec con un gap di +02:59, poi Bernavides a +03.18 10.30 QUAD – Al km 188 Andujar svetta con 34 secondi di margine su Giroud, quindi terzo Medeiros a 5:09, quarto Kancius a 9:08. Primi due passaggi al km 229 con Andujar che vanta 40 secondi su Giroud. 10.30 CAMION – Al rilevamento dei 36 km Van Kasteren comanda con 11 secondi su Macik, 21 su van den Brink e 24 su Loprais. 10.05– Siamo al 126° km di questa speciale e Al-sta provando a ...